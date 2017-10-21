إيقاف إرهابي بجهة القلعة الصغرى

في إطار العمل على كشف ارتباطات العناصر التكفيرية وكشف مخططاتها، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إيقاف عنصر بجهة القلعة الصغرى من ولاية سوسة أقر بتبنيه الفكر التكفيري ومناصرته للتنظيمات الإرهابية وباستغلاله لحساب إلكتروني منشور بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي لتنزيل صور ومداخلات تحريضية
هذا، وبإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر القاضي المتعهد بالموضوع بطاقة إيداع بالسجن في شأنه
المصدر: وزارة الداخلية