إيران تحذر من « حرب شاملة » إن تعرضت لضربة عسكرية أمريكية أو سعودية

حذر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، يوم الخميس الفارط، من أن أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية ضد إيران ستفضي إلى : حرب شاملة
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن ظريف القول : بكل حزم أقول إننا لا نرغب في شنّ حرب؛ لا نرغب في الدخول في مواجهة عسكرية… لكننا لن نتردد في الدفاع عن أرضنا
وبسؤاله عما يمكن أن تسفر عنه ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية ضد إيران، قال ظريف : حرب شاملة
وتبحث الولايات المتحدة مع السعودية وحلفاء آخرين من الخليج الردود الممكنة على هجوم استهدف منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي تُتهم إيران بالوقوف ورائه، وهو الهجوم الذي وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه عمل حربي ضد المملكة
وكان ظريف حذر في وقت سابق على تويتر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخدعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويدفعانه إلى حرب ضد إيران
والتزم دونالد ترامب الحذر يوم الأربعاء، قائلا إن ثمة خيارات عديدة غير الحرب مع إيران التي تنكر الضلوع في هجمات 14 سبتمبر والتي أسفرت في بدايتها عن خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف
واتهم ظريف في تغريدة يوم الخميس بومبيو بمحاولة تأخير إصدار تأشيرات دخول الوفد الإيراني لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتظرة في وقت لاحق من الشهر الجاري
وقال ظريف : وزير الخارجية الأمريكي يراوغ في تنفيذ الالتزام الأمريكي بإصدار تأشيرات دخول لوفد الأمم المتحدة
وقال ترامب إنه لا يتطلع إلى مقابلة الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش انعقاد جلسة الأمم المتحدة في نيويورك
وكان بومبيو قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تؤيد « حق السعودية في الدفاع عن نفسها »، وذلك عقب اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
وشدد بومبيو في تغريدة على تويتر يوم الخميس على أنه « لا تسامُح » مع سلوك إيران في المنطقة
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير منفصل عن الاجتماع أن بومبيو أدان الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص، وأيد دعوة السعودية لمشاركة خبراء دوليين في التحقيقات الجارية حول الهجمات
ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع مع بومبيو أن الهجمات تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وإلحاق الضرر بإمدادات الطاقة العالمية واقتصادها
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب هي « الخيار الأخير » في التعامل مع إيران بعد اتهامها بالهجوم على المنشآت النفطية في السعودية
وأضاف ترامب أن لديه « خيارات عديدة » في الرد على الهجمات
وأُعلن عن إرسال وفد خبراء من الأمم المتحدة إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي وقعت السبت الماضي
وجاءت تصريحات ترامب بعدما عرضت السعودية ما قالت إنها إدلة على مسؤولية إيران عن الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة آرامكو
ورغم تأكيد مسؤولين كبار في إدارة ترامب مسؤولية إيران عن الهجمات، لم يقطع الرئيس الأمريكي بذلك بشكل واضح
الحرب على إيران ستدمركم.. وهجوم أرامكو دليل على قوة محور المقاومة
اعتبر حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة « حزب الله » اللبنانية، أن الهجوم على شركة أرامكو النفطية السعودية أثبت أن « محور المقاومة قوى جدًا »، في إشارة منه إلى قوات الحوثيين في اليمن، التي تبنت الضربات
وقال نصرالله، في كلمة تليفزيونية نقلتها قناة « المنار » التابعة لحزب الله، إن : محور المقاومة قوي جدًا والهجمات على أرامكو من قبل الجيش واللجان الشعبية اليمنية هي من مؤشرات هذه القوة واستعداده للذهاب بعيدًا في الدفاع
وأضاف نصرالله: « بدلا من أن تنفق السعودية والإمارات أموالا طائلة على شراء منظومات الدفاع الجوي عليها إيقاف الحرب على اليمن ». وتابع بالقول إن : ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني
ومضى نصر الله مُوجهًا حديثه إلى الدولتين اللتين تقودا التحالف في اليمن، قائلا : أعيدوا النظر في حساباتكم، والحرب على إيران ليست رهاناً لأنها ستدمركم
وبشأن الاشتباكات مع إسرائيل، قال الأمين العام لحزب الله إنه يرفض « أي قواعد اشتباك جديدة مع العدو »، مُعتبرًا أن من حق الحزب : الاستمرار بالتصدي للطائرات المسيرة