إيران تؤكد أنها ستثأر لدم القائد قاسم سليماني في الزمان والمكان المناسبين

المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: الرد على الجريمة سيشمل المنطقة بأسرها وسيكون ثقيلا ومؤلماً
اعلن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في بيان اصدره اليوم الجمعة ان الادارة الاميركية تتحمل مسؤولية جميع تبعات هذه المغامرة المجرمة
وقدم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني تعازيه باستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاق دربه ولاسيما الشهيد ابو مهدي المهندس الذين قارعوا الارهاب الى صاحب العصر والزمان وقائد الثورة الاسلامية ومقاتلي المقاومة الاسلامية ورفاق دربه وذوي الشهيد وجميع الشعب الايراني
وقال البيان ان الفريق قاسم سليماني لم يكن مدعاة لشموخ وفخر الايرانيين فحسب بل لجميع المسلمين والمستضعفين الرازحين تحت نير الظلم في كافة العالم . وان استشهاد هذا القائد العملاق في المقاومة وان كان خسارة كبيرة للعالم الاسلامي والشعب الايراني الكبير ولكن وكما قال الامام الخميني الراحل قدس سره ان كل لواء يسقط من يد قائد مقتدر سيرفع من قبل قائد اخر
وتساءل البيان : هل ان استشهاد القادة الكبار الذين قدمهم هذا الشعب لحد الان عرقل حركة القوات المسلحة والقدرات الدفاعية للبلاد حتى يحدث ذلك باستشهاد الفريق سليماني ؟ وعلى اميركا ان تعلم ان عدوانها الغادرعلى القائد سليماني كان اكبر خطا استراتيجي ارتكبه هذا البلد في منطقة غرب اسيا وان اميركا لن تنجو من تبعات هذا الخطا في الحسابات بسهولة
اضاف: وكما قال قائد الثورة الاسلامية في بيانه ان انتقاما شديدا ينتظر المجرمين الذين تلطخت ايديهم القذرة بالدماء الطاهرة للفريق سليماني . وان هؤلاء المجرمين سيواجهون انتقاما شديدا ممن سيثارون لدم القائد سليماني في الزمان والمكان المناسبين ولاشك ان خط الجهاد والمقاومة سيواصل نشاطه بدافع مضاعف وان شجرة المقاومة ستزداد قوة وعظمة يوما بعد يوم. فالنصر سيكون حليف مجاهدي هذا الطريف المبارك وعلى الذين فرحوا بهذه الجريمة ان يعلموا ان مثل هذه الافعال العشوائية والجبانة ستعزز عزيمة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواصلة سياسة المقاومة الفاعلة دون تنازل وسيذوقون مرارة ذلك على وجه السرعة
المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: لتعلم أميركا أنها ارتكبت أكبر الأخطاء في غرب آسيا ولن تفلت بسهولة من تبعات هذا الخطأ
وتابع بيان مجلس الامن القومي: لاشك ان هذه الجريمة الاميركية تعد انتقاما لداعش والارهابيين التكفيريين من كبار قادة مكافحة الارهاب الذي كانوا رمز اضمحلال الارهاب في العراق وسوريا وان امتزاج دماء القادة الشامخين في ايران والعراق على هذا الدرب النير سيكون رمزا للاواصر الراسخة بين الشعبين الايراني والعراقي في المستقبل
وعقد المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اجتماعا طارئا اليوم الجمعة حيث بحث الابعاد المختلفة لجريمة اغتيال سليماني واتخذ القرارات اللازمة في هذا المجال
اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط
وجه إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ »فيلق القدس » الإيراني تهديدا للولايات المتحدة، متوعدا بأن يرى الجميع « جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط » انتقاما لقاسم سليماني
وقال قاآني في أول تصريح له بعد تعيينه: اصبروا قليلا وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط
وعين المرشد الإيراني علي خامنئي إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي في بغداد
المصدر: فارس