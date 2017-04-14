إمضاء محضرالاتفاق في الزيادة في أجور العاملين في البنوك والمؤسسات المالية

تم مساء يوم الجمعة 14 أفريل إمضاء محضر الاتفاق في الزيادة في أجور العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وذلك بحضور الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي و السيد أحمد الكرم رئيس الجمعية المهنية للبنوك والأخ محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وأعضاء الجامعة العامة للبنوك .
وأكد الأخ الأمين العام أنه فخور بإمضاء هذا الاتفاق في قطاع حساس واستراتيجي موجها الشكر للجمعية المهنية وللجامعة العامة للبنوك
وهو دليل أن البلاد في الطريق الصحيح ويؤكد انه عبر الحوار الهادي والعقلاني وفِي منوال اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار الشراكة بين الشغالين واصحاب المؤسسات على قاعدة الاختلاف في الراي يمكن أن نحقق الإنجازات في بلادنا .
ودعا الأخ الأمين العام إلى ضرورة العمل من أجل الوطن بعيدا عن التوترات الاجتماعية وتكون مصاحة البلاد قبل كل شيء داعيا الشغالين إلى العمل لخلق الثورة .
ودعا الأخ نور الدين الطبوبي الجميع للاستيقاظ من غيبوبتهم و العمل والاجتهاد داعيا المؤسسات الاقتصادية إلى التوجه نحو الجهات الداخلية وخلق الثروة والاستثمار والتشغيل مبينا أنه حان الوقت للعمل بعيدا عن خطاب الصراع والتجاذبات وهو خطاب مل منه الشعب التونسي الذي يطالب حاليا بخطاب من اجل تونس من أجل تجسيد الوعود على أرض الواقع .
ودعا الأمين العام النخبة بالوعي بالوضع الحالي والخروج من الخطاب السلبي