نقلا عن جريدة الشروق ، قامت وحدات الأمن بمساكن أثر شكاية تقدمت بها عائلة طفل يبلغ من العمر حوالي 12 سنة مفادها تعرض ابنهم للمفاحشة، من القبض على إمام خمس بأحد الجوامع بالجهة، وحسب ما صرح به الطفل المتضرر فإن المظنون فيه قام بمفاحشته وتقديم هدية له بعد أن كان يتردد على الجامع
وتتواصل الأبحاث حثيثة للكشف عن ملابسات القضية التي تم خلالها الاحتفاظ بالامام الى حين استكمال كل الأبحاث المجراة في الغرض
إمام خمس بمساكن يُغري طفلا بهديّة ثم يغتصبه
نقلا عن جريدة الشروق ، قامت وحدات الأمن بمساكن أثر شكاية تقدمت بها عائلة طفل يبلغ من العمر حوالي 12 سنة مفادها تعرض ابنهم للمفاحشة، من القبض على إمام خمس بأحد الجوامع بالجهة، وحسب ما صرح به الطفل المتضرر فإن المظنون فيه قام بمفاحشته وتقديم هدية له بعد أن كان يتردد على الجامع