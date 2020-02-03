إلياس الفخفاخ يجمع القوابل التي ستعينه على ولادة الحكومة

انعقدت اليوم الإثنين 3 فيفري بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر الضيافة بقرطاج المداولات حول الوثيقة التعاقدية المعدلة من طرف الأحزاب بإشراف رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ و بحضور السادة نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة و محمد عبو امين عام التيار الديمقراطي و سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة و زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب و سليم العزابي امين عام حركة تحيا تونس و مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي و عدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري وعلي الحفصي امين عام حركة نداء تونس و السيدة ريم محجوب عن افاق تونس
و يهدف هذا الاجتماع الى الوصول الى وثيقة تعاقدية نهائية والمصادقة عليها و الاتفاق على الخطوات الموالية لمسار تشكيل الحكومة
المصدر : الصفحة الرسمية لإلياس الفخفاخ