إلى يوسف الشاهد : إن كنت تريد أن نصدقّك ، اكشِفْ لنا ما يَلِي

الى السيد يوسف الشاهد بكل الاحترام
ان كنت تريدنا ان نصدق بان سياسة مقاومة الفساد حقيقية ارجوكم بكل صدق الكشف على من نهب مدخرات الدولة واموالها وافلس خزينتها
واكشف لنا على من استولى على اموال الصناديق الاجتماعية والى اين ذهبت وفي مذا تم صرفها
واكشف لنا من هم وراء تسفير الالاف من شبابنا الى بؤر الارهاب ومن تسبب في موتهم في سوريا وفي العراق
واكشف لنا على الممتلكات والمؤسسات واسطول السيارات والعقارات والشركات التي تمت مصادرتها واين ذهبت ولمن آلت
واكشف لنا عن عصابة تهريب الادوية حتى نفد اغلبها من البلاد مستشفيات وكنام وصيدليات وصيدلية مركزية
واكشف لنا عن مهربي الاموال الى خارج البلاد بعد تحويلها الى عملة صعبة في السوق السوداء
واكشف لنا اسماء المورطون في حماية المهربين وتغطيتهم من كبار المسؤولين في الادارة وفي الاجهزة المختلفة
واكشف لنا حقيقة الاموال التي استولت عليها النهضة واعتبرتها غنائم حرب ووزعتها على انصارها كتعويضات ومنح ووظائف وجرايات وترقيات
واكشف لنا حقيقة البوليس الموازي والسوق الموازية
واكشف لنا حقيقة النواب والشخصيات الرسمية الذين تحصلوا على اموال وسيارات وشقق من السجين شفيق جراية
واكشف لنا حقيقة الشركات البترولية العاملة بتونس وكميات الانتاج وما يحيط بقضية البترول من غموض وتلاعب ورشاوي واهمال
نعم ان الشعب اهتز لمقولتكم ناقفوا لتونس والتزامكم بمقاومة الفساد والمفسدين وانا احد ابناء هذا الشعب كنت من بين المسؤولين في حركة مشروع تونس عندما جند المشروع كل ابنائه لمناصرتكم في ساسة مقاومة الفساد والمفسدين وما نزال نؤيد هذه السياسة وندعمها لانها مطلب شعبي قبل ان يكون شيئا اخر
وثقوا سيادة رئيس الحكومة ان فعلتم وكشفتكم كل الذي جاء اعلاه سيرفعكم الشعب على الاعناق الى قصر قرطاج معززا مكرما
حسن المحنوش