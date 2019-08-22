إلى السيد يوسف الشاهد الواقف لفرنسا على أرض تونس
لم أر فيك التونسي ابن التونسي، بقدر ما رأيت فيك الموظف لدى النقد الدولي
هل هانت عليكم تونس السيادة والهوية والأرض والوطن!!؟
لقد رفعت شعار « يجب أن نقف لتونس » إلى غاية 20 أوت، حين أعلنت وبدون خجل أنك عزمت التخلي عن الجنسية الفرنسية، بمقتضى الفصل 74 من الدستور حتى يتسنى لك خوض الإنتخابات الرئاسية 2019، فاكتشف التونسيون أنك كنت واقفا لفرنسا على أرض تونس
في شهر أوت 2016 تسللتَ إلى سدة الحكم عل غير انتخاب وعبر توافق حزبي مغشوش، وانطلقت بسرعة قصوى في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي تحت عنوان الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية، التي كان من نتائجها، تجميد الأجور، وارتفاع الضرائب، وغلاء المعيشة، وتدهور المقدرة الشرائية، وسقوط الدينار، وتدني الخدمات الصحية، وهبوط المستوى التعليمي، وعجز الصناديق الإجتماعية، وتفاقم المديونية…
وفي المحصلة وعدت الناس بالتنمية، فأغرقتهم في الديون، وأصبتهم باليأس والإحباط، وأدخلت البلاد في أزمات متعددة الواجهات
وها أنت اليوم لا يمنعك الحياء بعد كل هذا الفشل، من أن تطلب استحقاق الدخول إلى قصر الرئاسة بقرطاج
وأنت تعلم بما فيه الكفاية ما يعنيه حمل جنسية ثانية من ازدواجية الولاء لدولة أجنبية
وأما الدستور الذي ينص على تعهد المترشح للرئاسيات بالتخلي عن الجنسية الأجنبية، فهو دستور أخرق، كتب على عجل بتوافق حزبي، لم يؤيده إستفتاء شعبي، ولم يحظ بتوافق وطني
لا يترشح لمناصب الرئاسة والمسؤوليات الكبرى في الدولة إلا من كان حاملا للجنسية التونسية منذ ولادته عن أم وأب وجد، كلهم تونسيون، ولم يثبت أن حمل أحدهم ولو يوما واحدا في حياته جنسية دولة أجنبية
ما لم يكن هذا البند ثابتا في الدستور، فإن تونس لن تر استقلا ولا سيادة كاملة، وستبقى مخترقة في أمنها وجيشها وإدارة ثرواتها
والذي تكابر فيه يا سيدي « رئيس الحكومة » هو أن حكومتك هي أفشل حكومة دخلت قصر القصبة منذ 2011، فلم تكن مقنعا، ولم أر فيك التونسي ابن التونسي، بقدر ما رأيت فيك الموظف لدى صندوق النقد الدولي… فلن تكون أنت ولا فريقك الحكومي رجال المرحلة، حتى وإن وقف معك الأجنبي، وجمَعْت كل شتات الفاشلين الموهومين بالكفاءة والإقتدار
أرجوك، تحلى بشيء من الحياء، فهل هانت عليكم تونس السيادة والهوية والأرض والوطن!!؟
محمد الحبيب الأسود
لاحظوا رد فعل الشاهد لما صعقه ذلك القصريني الرائع بسؤال عن موعد خروج فرنسا من تونس