إلى التّافه ماهر زيد : سأجيب سيدك وسيد سيدك نورالدين البحيري وشيخه

نحن ننجح أو ننجح
إلى ذلك التّافه
Maher zid
لن أجيبك
لأن مستوايا لا يسمح لي بأن أتحدّث إلى من يقتات من بقايا بول البعير ومن دم الرّاعيين ودموع خالتي زعرة
سأجيب سيدك وسيد سيدك نورالدين البحيري وشيخه
رغم أنّني أعتبرهم أتفه منك
وعليك أن توصل الرّسالة
أنا القاضي الفاسد
الأستاذ
الحبيب زمّالي
المحامي لدى التعقيب
ولن تصل إلى حيث أنا لا بالبترودولار ولا بالدم
ولا أخال نفسي يوما أعتبرك أكثر من سارح إبل أو ماسح الدبّابات المسلمة بالعديدية بقطرائيل
اليوم بالذات
المحكمة الإدارية أصدرت قرارًا نهائيا بإلغاء قرار عزلي من القضاء
وتمت دعوتي لتقلد منصب عالي في القضاء لم يحلم به جدك الڨومي
ولن يحلم به أحفادك
لكنّ لي قضايا عادلة أهم من المناصب
أنا الآن محامي وأتشرّف
الفرق بيننا وبينكم أننا نؤمن بمؤسسات الدولة أما أنتم تؤمنون بالخراب
نحن دائمون أما أنتم فراحلون
نحن أبناء من أسّسوا الدولة الوطنية
أمّا أنتم لقطاء
نحن نعلم أصلنا وفصلنا
نحن تجمعنا الوطنية
أمّا أنتم فتجمعكم العمالة
فقط
أسيادك راحلون
أمّا أنت
تافه
تعيس
كتلة من العقد
ولا مكان بمستشفى الأمراض العقلية بالرازي لإيوائك
ولا مكان أيضا للخليفة السادس
قريبا ستستقر أنت و المرتزقة حيث يكون المستقر
أخيرا
إدارة المعارك تحتاج للرجال فقط
أمّا إدارة الأزمات تحتاج للرجال وللمتسلّقين
أخيرًا أنت حطب
والقادم أفضل
طبعا
ستحتاج إلى خبراء أتراك لفك رموز هذه الأسطر
سيدك وسيد اسيادك