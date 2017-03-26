Home
إلقاء القبض على مسلم غاضب خطير بعد نصب كمين محكم بجندوبة

إلقاء القبض على مسلم غاضب خطير بعد نصب كمين محكم بجندوبة

سياسة, عربي | 26/03/2017 |
garde-nationale-tunisie

بعد نصب كمين محكم يوم 25 مارس 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري  خطير (مسلم غاضب ،علي رأي راشد الغنوشي) قاطن بمعتمدية جندوبة، مفتش عنه لفائدة tunisie ministere interieur-communiqueالمحكمة الابتدائية بجندوبة وصادر في شأنه حكم قضائي بسنة سجنا من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها : الانضمام باي عنوان كان داخل تراب الجمهورية لتنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وهضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه والموصوف بالإرهاب