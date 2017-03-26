إلقاء القبض على مسلم غاضب خطير بعد نصب كمين محكم بجندوبة

بعد نصب كمين محكم يوم 25 مارس 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري خطير (مسلم غاضب ،علي رأي راشد الغنوشي) قاطن بمعتمدية جندوبة، مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بجندوبة وصادر في شأنه حكم قضائي بسنة سجنا من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها : الانضمام باي عنوان كان داخل تراب الجمهورية لتنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وهضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه والموصوف بالإرهاب
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