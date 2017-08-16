المنستير: إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين تعمّدا تغيير اتجاه القِبلة

تمكّنت يوم 15 أوت 2017 الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبلبة ولاية المنستير من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريّين مورّطين في السيطرة على جامع بجهة بني حسان وتعمّدهما تغيير اتجاه القِبلة وجلب أقمصة وتعليقها بالجامع وفرض لباسها على المصلين عند أداء الصّلاة ومطالبتهم الإطار الدّيني المشرف على الجامع بتركه مفتوحا في غير الأوقات المسموح بها قانونيّا لغايات مشبوهة
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها : مخالفة قانون المساجد