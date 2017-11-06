تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة، أمس الأحد، من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين ( من أبناء راشد الغنوشي )، بناء على معلومات
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين 06 نوفمبر ، أنه بالتحري معهما إعترفا بتبنيهما للفكر التكفيري وتمجيدهما للإرهاب والتحريض عليه والإشادة به، والتواصل مع عدد من العناصر التكفيرية عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك
وأكدت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما، ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
المنيهلة : إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين من أبناء راشد الغنوشي
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة، أمس الأحد، من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين ( من أبناء راشد الغنوشي )، بناء على معلومات