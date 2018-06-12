إلقاء القبض على إرهابِيَيْنِ بحفوز وماطر

بناء على معلومات، تمكنت يوم 11 جوان 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز ولاية القيروان من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 21 سنة قاطن الجهة، المعني تعمد تنزيل تدوينات وتعاليق ومقاطع فيديو بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب وتشيد به، إضافة إلى تواصله مع عناصر تكفيرية وإرهابية داخل وخارج الوطن
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتمجيد العمليات الإرهابية
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تمكنت يوم 11 جوان 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بماطر ولاية بنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن معتمدية سجنان مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 01 من اجل « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بسنتين سجن
تم الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه