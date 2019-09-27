إلقاء القبض على إرهابيَيْن خطيريْن بكل من المنستير وبنزرت

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بالمنستير بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش يوم 26 سبتمبر 2019 من نصب كمين محكم وإلقاء القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل « الانضمام إلى تنظيم إرهابي » وصادرة في شأنه حكم يقضي بسجنه 12 سنة
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه
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تمكنت دورية تابعة لمصلحة الطريق العمومي بإدارة أمن إقليم الأمن الوطني ببنزرت اليوم 27 سبتمبر 2019 من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مصنف خطير مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل « الانضمام إلى تنظيم إرهابي » وصادرة في شأنه حكم يقضي بسجنه 09 سنوات و03 أشهر
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه
المصدر : وزارة الداخلية