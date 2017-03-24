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إلقاء القبض على أربعة مسلمين غاضبين أصيلي ولاية سليانة

إلقاء القبض على أربعة مسلمين غاضبين أصيلي ولاية سليانة

سياسة, عربي | 24/03/2017 |
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بناءً على توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسليانة حول وجود خليّة تكفيريّة تتكوّن من أربعة عناصر ( مسلمين غاضبين على رأي راشد الغنوشي) tunisie ministere interieur-communiqueأصيلي ولاية سليانة وقاطنين بمنزلين بجهتي أريانة وفوشانة بالعاصمة

بالتنسيق بين الفرقة المذكورة وفرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة وفوشانة تمّ إلقاء القبض على أفراد الخليّة الأربعة وإحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة حيث تبيّن أن أعمارهم تتراوح بين 18 و22 سنة

بالتحرّي معهم اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتواصلهم فيما بينهم وكذلك مع عناصر إرهابيّة متواجدة ببؤر التوتر عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » ويُمجّدون ما يُسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي ويُحرّضون على الإرهاب والقتل

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها :الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي