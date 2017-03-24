إلقاء القبض على أربعة مسلمين غاضبين أصيلي ولاية سليانة

بناءً على توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسليانة حول وجود خليّة تكفيريّة تتكوّن من أربعة عناصر ( مسلمين غاضبين على رأي راشد الغنوشي) أصيلي ولاية سليانة وقاطنين بمنزلين بجهتي أريانة وفوشانة بالعاصمة
بالتنسيق بين الفرقة المذكورة وفرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة وفوشانة تمّ إلقاء القبض على أفراد الخليّة الأربعة وإحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة حيث تبيّن أن أعمارهم تتراوح بين 18 و22 سنة
بالتحرّي معهم اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتواصلهم فيما بينهم وكذلك مع عناصر إرهابيّة متواجدة ببؤر التوتر عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » ويُمجّدون ما يُسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي ويُحرّضون على الإرهاب والقتل
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها :الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي