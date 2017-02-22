إلغاء الإضراب في قطاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية ليوم 23 فيفري

على إثر جلسة تفاوضية انعقدت عشية اليوم بمقر وزارة الصحة للنظر في برقية الاضراب للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان حضرها كل من وزيرة الصحة والوفد الإداري المرافق لها و كذلك وفد الاتحاد المتكون من الأخوين منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية وسمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات و الإخوة أعضاء النقابة العامة للأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية وعلى اثر مفاوضات تم الاتفاق على مجمل النقاط الواردة ببرقية الإضراب وتم بموجبه إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 23 فيفري الجاري
كما تم الاتفاق على مواصلة العمل بين النقابة والوزارة في إطار تشاركي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير أفضل ظروف العمل للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالقطاع العمومي مع العمل على إيجاد الأليات الضرورية لتحفيز الإطار الطبي للعمل بالمناطق ذات الأولوية
وأكدت وزيرة الصحة على خطة الوزارة لدعم مؤسسات الخط الأول لتخفيف الضغط على أقسام الاستعجالي بالمستشفيات المحلية والجهوية