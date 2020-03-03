التقى ظهر اليوم وزير الدفاع الوطني السيد عماد الحزقي بمقر الوزارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية السيد كلارك كوبر الذي يؤدي زيارة إلى تونس من 02 إلى 04 مارس 2020 في إطار جولة بمنطقة المغرب العربي.
وتناول اللقاء جملة من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التهديدات العابرة للقارات والتهديدات المباشرة في المنطقة
وأبرز وزير الدفاع الوطني في هذا السياق أهمية التحديات الأمنية الإقليمية والرهانات الإقتصادية التي تعيشها تونس في ضوء هذه التهديدات، مثمنا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لها في مجالي الأمن والتنمية بما يكسبها القدرة على مواجهة هذه التحديات ويساهم في المحافظة على أمنها واستقرارها
وثمن الضيف نجاح تونس في انتقالها الديمقراطي بالرغم من الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية والتحديات الأمنية في المنطقة، معبرا عن إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة دعمها لتونس حتى تتمكن من رفع تحدياتها التنموية والأمنية
المصدر : وزارة الدفاع الوطني