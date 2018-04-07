استقبل وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، السيدة تاتيانا سادوفييفا رئيسة مجلس الاعمال الروسي التونسي، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار اجتماع الخبراء التونسي الروسي، المنعقد بتونس يومي 5 و6 أفريل الجاري، المعني بدراسة تنمية المبادلات التجارية بين البلدين والإعداد للدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الروسية
وأكّد الوزير في هذا الاطار على أهمية الاعداد الجيد للجنة المشتركة التونسية الروسية المزمع عقدها بتونس في اواخر شهر ماي القادم مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما اشار إلى التحسن المطرد الذي يشهده مناخ الاستثمار في تونس وإلى الحوافز والامتيازات التي توفرها بلادنا لفائدة المستثمرين الاجانب
من جهتها نوّهت المسؤولة الروسية بالنتائج الجيدة لاجتماع الخبراء وأكّدت رغبة رجال الاعمال والمهنيين الروس في مزيد توسيع قاعدة الشراكة مع نظرائهم التونسيين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة خاصة في مجالات التجارة والنقل والسياحة وتكنولوجيات الاتصال
وزير الشؤون الخارجية يستقبل رئيسة مجلس الاعمال الروسي التونسي
استقبل وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، السيدة تاتيانا سادوفييفا رئيسة مجلس الاعمال الروسي التونسي، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار اجتماع الخبراء التونسي الروسي، المنعقد بتونس يومي 5 و6 أفريل الجاري، المعني بدراسة تنمية المبادلات التجارية بين البلدين والإعداد للدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الروسية