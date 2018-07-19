وزير الخارجية البرازيلي يزور تونس على رأس وفد هام من رجال الأعمال

بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يؤدي وزير العلاقات الخارجية البرازيلي ألويسو نونيس من 19 إلى 20 جويلية 2018، زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد هام من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين البرازيليين
وستمثل زيارة الوزير البرازيلي التي تأتي بعد زيارة العمل التي أداها السيد خميس الجهيناوي إلى البرازيل في أفريل 2017 في إطار سعي الدبلوماسية التونسية إلى توسيع قاعدة شركاء بلادنا الاقتصاديين، مناسبة لتعزيز المشاورات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مجموعة « بريكس » التي تضمّ كلّا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا
كما ستمكن الزيارة أيضا من تعزيز المشاورات وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في أفق ترشح تونس لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وسعي البرازيل إلى الحصول على مقعد دائم في هذا الهيكل الدولي
وسيتم بمناسبة هذه الزيارة افتتاح أشغال مجلس الأعمال التونسي البرازيلي، الذي عقد اجتماعه الأخير خلال زيارة السيد خميس الجهيناوي إلى برازيليا سنة 2017، والذي يمثل فرصة للتواصل المباشر بين رجال الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف فرص وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير حجم المبادلات التجارية
وبالإضافة إلى جلسة العمل التي ستجمعه بوزير الشؤون الخارجية من المنتظر أن يجري وزير العلاقات الخارجية البرازيلي سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، كان أدى بدعوة من نظيره البرازيلي زيارة عمل إلى البرازيل من 25 إلى 28 أفريل 2017، ترأس خلالها الوزيران أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة التونسية-البرازيلية
وزارة الشؤون الخارجية