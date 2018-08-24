وزارة الصحة تقول : لم يتم تسجيل أي إصابة ببكتيريا الكوليرا بالبلاد التونسية

في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور عوامل المحيط وإمكانية تفاقم هذه المخاطر في صورة حدوث فيضانات واعتبارا للمعطيات الوبائية الحديثة المتمثلة في ظهور حالات من الكوليرا ببعض المناطق بالجزائر خلال الفترة الأخيرة، علما وأن هذه الاصابات معزولة وأن الوضع الصحي بالقطر الشقيق تحت السيطرة، تعلم وزارة الصحة العموم بأنّ مصالحها المختصة بصدد تكثيف أنشطتها الوقائية خاصة تلك المتعلّقة بالمراقبة الصحية لمياه الشراب والأغذية والمياه المستعملة والمحيط عامة بغرض الوقوف على مدى توفر السلامة الصحية لمياه الشراب والأغذية وضبط الإجراءات التصحيحية ا لمطلوبة ووضعها حيز التطبيق بالتعاون مع السلط والمصالح المعنية حماية للصحة العامة
علما بأنّ أنشطة التقصي الوبائي المنجزة من طرف مصالح وزارة الصحة متواصلة و لم تسفر عن تسجيل أي إصابة ببكتيريا الكوليرا بالبلاد التونسية
ولمعاضدة مجهودات وزارة الصحة المتعلّقة بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالمحيط والبرامج ذات العلاقة التي يديرها باقي المتدخلين، تؤكد وزارة الصحة على ضرورة الامتناع عن التزود من مصادر مياه غير مأمونة بما في ذلك وحدات معالجة وبيع المياه للعموم وباعة المياه بالتجول وضرورة استعمال أوعية صحية ونظيفة لحفظ المياه وتطهيرها بماء الجافال في صورة التزود من نقاط مياه خاصة وتطهير الخضر والأواني بمادة الجافال واعتماد السلوكيات السليمة خاصة في ما يتعلّق بتداول المياه والأغذية بالمنزل وغسل الأيدي بالماء والصابون وتصريف الفضلات والمياه المستعملة المنزلية بطريقة صحية