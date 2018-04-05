مجموعة البنك الاسلامي للتنمية تمول عدة مشاريع بتونس

في اليوم الختامي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية المنتظمة في تونس من 1 إلى 5 أفريل 2018 ، أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ورئيس مجموعة البنك بندر الحجار، على موكب توقيع جملة من الاتفاقيات وفيما يلي تفاصيلها
– اتفاقية مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء بـ 121 مليون اورو
– مشروع احداث مستشفيين جهويين صنف ب بتالة والدهماني 27.34 مليون اورو
– معونة فنية لوضع برنامج واعداد دراسة جدوى لتحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة في المناطق الحدودية بالجمهورية التونسية ب 280 الف دولار امريكي
– وثيقة اطارية بشان استراتيجية الشراكة مع الجمهورية التونسية للفترة 2018/2020
– اتفاقية اطارية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة حول تمويل واردات الشركات الحكومية من السلع الاستراتيجية 1.5 مليار دولار امريكي على مدى 3 سنوات
– مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات بشان التعاون في تنفيذ البرامج الرامية الى الارتقاء بنسق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس
المصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي