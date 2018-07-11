ليبيا تستأنف تصديرالنفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم تسلمها صباح اليوم الأربعاء. وأكدت المؤسسة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة
وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني الأربعاء، إنها تسلمت الموانئ الأربعة ، على أن تستأنف عمليات الإنتاج والتصدير بحيث تعود إلى مستوياتها الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة
وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، كما توجهوا بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة ووقف عمليّات شحن النفط الخام من مينائي كل من رأس لانوف والسدرة في 14 يونيو/ حزيران الماضي ، بسبب قيام مجموعة مسلحة بمهاجمتهما، ممّا أدّى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظّفين كتدبير وقائي
كما أعلنت حالة القوة القاهرة في مينائي الزويتينة والحريقة مطلع يوليو/تموز الجاري، نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات وزيادة المخزون، بعد أن قامت القيادة العامة بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية
وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط : نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية
وأضاف صنع الله : أدعو مجدداً كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية
وأشارت المؤسسة ، عند إعلان حالة القوة القاهرة مطلع جويلية الحالي، في مينائي الحريقة والزويتينة، إلى أنها فقدت نحو 350 ألف برميل يومياً، مما سيؤدي إلى خسائر إجمالية قدرها 800 ألف برميل يومياً، ينجم عنها خسائر ماديّة تقدّر بحوالي 60 مليون دولار في اليوم الواحد
وساهم وقف تصدير الخام الليبي من الموانئ الأربعة في ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، فيما خسر خام برنت دولارين من سعره في تعاملات اليوم الأربعاء، ليتداول حالياً عند 77 دولاراً للبرميل