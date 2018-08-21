قطع الطريق تسبب في اضطراب تزويد بعض الجهات بالمواد البترولية

تعلم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن الإضطراب في تزويد بعض الجهات بالمواد البترولية (البنزين الخالي من الرّصاص، الغازوال بدون كبريت والغازوال العادي) الذي تم تسجيله خلال الأيام الأخيرة كان نتيجة اعتصام وقطع الطريق بالمنطقة الصناعية في الصخيرة من طرف عدد من المعطلين عن العمل وليس مردّه غياب أو نفاذ المواد البترولية على المستوى الوطني
وإذ تشير الوزارة إلى أنه تمّ فض هذا الإعتصام بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية اليوم، الأحد 19 أوت 2018، فإنها تؤكد أن كل شركات توزيع المواد البترولية يتوفر لديها مخزون احتياطي يكفي البلاد لعدة أشهر مع العلم أن الشركة التونسية لصناعات التكرير (ستير) التي تقوم بتزويد كل هذه الشركات بالمواد البترولية اللازمة تواصل توريد هذه الموارد وكذلك النفط الخام بانتظام وليس هناك أي اختلال انعكس سلبا على الحاجيات الوطنية حيث سيشهد تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية نسقه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة بعد فض الإعتصام الذي دام عدة أيام بمنطقة الصخيرة
تونس في، 19 أوت 2018
بــــــلاغ صحــــفي