فرنسا ملتزمة بالعمل على توفير الدعم الدولي اللازم لإنجاح التجربة التونسية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأحد 22 جويلية 2018 بقصر قرطاج، جون ايف لودريان ، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بعمق الروابط التاريخية بين البلدين مجددا تقدير فرنسا للجهود الكبرى التي تقوم بها بلادنا على درب تكريس الديمقراطية وتحقيق النمو الاقتصادي والتزامها بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس من خلال تعزيز التعاون المشترك والعمل على توفير الدعم الدولي اللازم لإنجاح التجربة التونسية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ولاسيما في إطار رئاسة فرنسا المقبلة لمجموعة السبع الكبار
كما أعلن انه سيزور تونس مجددا في شهر أكتوبر المقبل في إطار المتابعة المشتركة لتنفيذ خريطة الطريق في عدد من مجالات التعاون، التي وضعها الجانبان التونسي والفرنسي اثر زيارة الدولة التي أداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس في شهر فيفري 2018
من جانبه، اعتبر رئيس الجمهورية أن عراقة علاقات الصداقة التي تجمع تونس وفرنسا تشكّل رافدا لتدعيم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين كما أوضح أن تونس تحرص على تدعيم الإصلاحات السياسية الهامة التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية وعلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية الظرفية وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المنشود
كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم يضمن تحقيق الاستقرار وفقا للمبادرة الرئاسية للتسوية السياسية للأزمة الليبية ومخرجات الندوة الدولية حول ليبيا التي احتضنتها باريس شهر ماي الفارط والتي جددت المساندة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا للتقدم بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات في كنف السلم والأمن وتركيز مؤسسات الدولة الليبية
رئاسة الجمهورية