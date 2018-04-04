بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 03 أفريل 2018 بمقر الوزارة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبنستين، سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون بين البلدين بالإضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وأكد السيد خميس الجهيناوي حرص تونس على تطوير علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يتماشى وعراقة أواصر الصداقة بين البلدين ومتانتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الملحة التي تمر بها بلادنا حاليا وحاجتها إلى دعم أصدقائها وشركائها
من جهته جدد السفير الأمريكي تأكيد حرص الولايات المتحدة على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي
سفير الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد دعم بلاده لجهود تونس في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي
بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 03 أفريل 2018 بمقر الوزارة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبنستين، سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون بين البلدين بالإضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك