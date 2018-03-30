زياد العذاري يفتح باب صيانة وترميم المساجد القديمة للأتراك

التقى زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم بمقر الوزارة بالسيد محسن بالجي ، منسق مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق بتونسوكانت المقابلة فرصة تمّ خلالها استعراض التعاون القائم بين تونس والوكالة وبرامجه للفترة القادمة
وأعرب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين الذي تطوّر بنسق ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في عديد المجالات، مثمّنا دعم تركيا ومساندتها لتونس في مسارها التنموي
كما عبر الوزير عن ارتياحه لاستعداد الوكالة التركية للتعاون لتجسيم عدد من المشاريع في المجالات، الاقتصادية والاجتماعية لاسيما مجال الصحة على غرار مشروع مستشفى لصحة الأم والطفل بتونس الكبرى ومجال المحافظة على التراث من ذلك، مشروع صيانة وترميم جوامع تاريخية، مؤكدا الحرص على التنسيق مع الجهات التونسية المعنية للتسريع في تنفيذ هذه المشاريع
من جانبه بيّن السّيد محسن بالجي، أن الوكالة التركية للتعاون على استعداد للتقدم بنسق أسرع في تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها وتكليف الفرق الفنية المختصة لإتمام الدراسات مع الجهات التونسية المعنية في أفضل الآجال، مؤكدا استعداد الوكالة لدراسة مقترحات مشاريع جديدة من الجانب التونسي والعمل على تنفيذها
وتجدر الإشارة أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق قد فتحت مكتب قارا لها بتونس سنة 2013، وذلك بمقتضى اتفاقية بين الحكومتين تم توقيعها سنة 2012، تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الرسمية والجمعيات وكذلك القطاع الخاص
وقد بلغ حجم الدعم المالي المقدم كهبات من الوكالة، في شكل تجهيزات ومعدات لفائدة المجال الأمني والفلاحي والتجهيز والأشغال العامة وغيرها منذ سنة 2012 ما يناهز 52 مليون دولار
كما ساعدت الوكالة في بعث أكثر من 100 مشروع صغير في إطار خلق فرص جديدة للتشغيل خاصة بالمناطق الريفية
المصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي