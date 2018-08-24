خميس الجهيناوي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 24 اوت 2018 نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية لي جو يونغ والوفد البرلماني المرافق له
ومثّل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزير متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطلع تونس إلى مزيد تعزيز هذه العلاقات المثمرة في كافة المجالات والاستئناس بالتجربة التنموية الكورية الناجحة، مشددا في هذا الاطار على الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في كلا البلديين
وذكّر وزير الشؤون الخارجية بالزيارة الي أدّاها إلى العاصمة سيول في افريل الماضي والتي مثّلت مناسبة لرسم خارطة طريق للنھوض بمختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القیمة المضافة العالیة، مبرزا المزايا التفاضلية لبلادنا وخاصة موقعها الجغرافي الذي يمثّل حافزا لتطوير التعاون التونسي الكوري في اتجاه افريقيا والعالم العربي وأوروبا. كما قدم السيد خميس الجھیناوي عرضا حول الخطوات التي قطعتها بلادنا في اطار مسارها الانتقالي لترسيخ ثقافة الديموقراطية وتعزيز دور المؤسسات من ناحية والإصلاحات الھیكلیة والقطاعیة التي شرعت في انجازها خاصة في المجال الاقتصادي والھادفة إلى تحسین مناخ الاستثمار، من ناحية أخرى
من جانبه أكّد نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية أن بلاده تتابع باهتمام واعجاب التجربة التونسیة في مجال الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنه والوفد المرافق له لمسا تطورا كبيرا على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. وجدد في هذا الاطار استعداد بلاده لمواصلة دعمھا لتونس وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
كما أكّد المسؤول الكوري أنه سيعمل على دعوة حكومته على تحسين نصائح السفر إلى تونس والتشجيع على تطوير التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين وتشجيع الشركات والمؤسسات الكورية الجنوبية على الاستثمار في تونس في ضوء الاستقرار الامني الذي تشهده بلانا والاصلاحات الكبرى التي شرعت فيها وخاصة موقعها الجغرافي الذي يؤهلها إلى ان تكون بوابة مفتوحة على مناطق مختلفة
يذكر أن تونس وكوريا الجنوبية يحتفلان السنة المقبلة بمرور خمسين سنة على قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما
وزارة الشؤون الخارجية