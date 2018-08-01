خميس الجهيناوي يدعو كندا إلى مراجعة نصائح السفر الموجهة إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس

التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء غرة أوت 2018 وزيرة السياحة واللغات الرسمية والفرنكوفونية الكندية ميلاني جولي التي تؤدي زيارة إلى تونس هي الأولى منذ توليها هذا المنصب خلال شهر جويلية المنقضي
وعبر وزير الخارجية خلال اللقاء عن ارتياح تونس للمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار منظمة الفرنكوفونية ومجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم، مؤكدا على أهمية متابعة نتائج زيارة العمل التي أداها إلى كندا يومي 18و19 جوان المنقضي، بدعوة من نظيرته الكندي كريستيا فري لاند، وما تم الاتفاق عليه خلال لقاءاته مع سامي المسؤولين السياسيين والبرلمانيين الكنديين
كما مثل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البلدين بخصوص الاستحقاقات القادمة ومنها بالخصوص الاستعدادات لقمة المنظمة الفرنكوفونية المزمع عقدها في تونس سنة 2020
ولدى التطرق إلى التعاون السياحي شدد وزير الخارجية على التحسن الكبير للوضع الأمني في تونس، ودعا في هذا السياق كندا إلى مراجعة نصائح السفر الموجهة إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس، مؤكدا أن هذا الإجراء سيساهم في دعم المؤشرات الإيجابية المسجلة في هذا القطاع
من جهتها أكدت الوزيرة الكندية حرص بلادها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بمناسبة المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 أو بمناسبة زيارة الوزير الأخيرة إلى كندا، ووضع الآليات اللازمة لذلك
وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية التشاور بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك في ظل ترشحها لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي
وتشهد العلاقات التونسية الكندية حركية وانتعاشة مهمة خلال الفترة الأخيرة، إذ تعد كندا إحدى أهم الدول الداعمة للمسار الانتقال الديمقراطي في تونس. كما كانت إحدى الدول الراعية لمؤتمر تونس 2020 المنعقد في نوفمبر 2016، وشاركت فيه بوفد رفيع المستوى ترأسته وزيرة التنمية الدولية والفرانكوفونية ماري كلود بيبو
وزارة الشؤون الخارجية