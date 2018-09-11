حفل توزيع جوائز المناظرة الوطنية للجودة 2017

فازت مؤسسة « أرديا » وهي مكتب دراسات متخصص في تصميم وتطوير الأنظمة الالكترونية المستخدمة في مجالي تصنيع السيارات والطاقة بالجائزة الأولى لـ « المناظرة الوطنية للجودة لسنة 2017 » خلال حفل انتظم مساء يوم الاثنين 10 سبتمبر 2018 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإشراف السيد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الصناعية التونسية
وتحصلت شركة « سانسيلا » الناشطة في قطاع الكيمياء الجائزة الثانية بينما آلت الجائزة الثالثة لشركة « لاندور » المختصّة في قطاع الصناعات الغذائية
وأبرز السيد سليم الفرياني لدى افتتاحه الحفل أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة قد اعتمدت على تحسين الجودة والانتاجية بما من شأنه أن يساعد على تحسين تموقع المؤسّسة الصناعية ضمن محيطها الوطني والإقليمي من خلال الرّفع من قدرتها التنافسيّة وضمان ديمومتها باعتبارها عنصرا أساسيّا لكسب تحديات التنمية والتصدير ورافدا هامّا لكسب رهانات التشغيل
ودعا الوزير كل الأطراف المتدخلة لمزيد تشجيع الشركات الاقتصادية على المشاركة في المناظرة لما توفره من حركية وابداع وتنمية مستدامة لقطاع الصناعة وهو ما يترجم أهمية تطوير جودة المنتجات كعامل أساسي لكسب رهان التنافسية
ودعا السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كلمة ألقاها بالمناسبة المؤسسات لبذل المزيد من الجهد في التصور والابداع والتجديد لاغتنام الفرص التي تقدمها التطورات التكنولوجية المتواترة مشدّدا على أن الاتحاد بكافة هياكله المركزية والجهوية لن يدخر أي جهد لتوفير المعلومة وتحسيس أصحاب المؤسسات بأهمية الاعتماد على الجودة كركيزة أساسية لتطوير المؤسسة وضمان ديمومتها
كما شجع رئيس الاتحاد المؤسسات التونسية على الانخراط في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية والاستفادة من الحوافز والفوائد التي يمنحها قصد مواجهة التحديات والمنافسة الشرسة نتيجة للانفتاح على الأسواق الخارجية وهو ما يفرض على المؤسسات التونسية تطوير جودة منتوجاتها والتجديد والتنافسية
يشار إلى أنه تم خلال الحفل تسليم المؤسسات المشاركة في المناظرة الوطنية للجودة شهائد مشاركة بالإضافة إلى عرض أفلام قصيرة عن المؤسسات المتوجة
المصدر / الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية