تونس تنضم رسميا للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي

تولى وزير الشؤون الـخارجية خميس الجهيناوي، الأربعاء 18 جويلية 2018 ، بصفته ممثّلا لسيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وبحضور وزير التجارة عمر الباهي، التوقيع على معاهدة انضمام تونس للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، لتصبح بلادنا رسميا العضو العشرين في هذه المنظمة، وذلك خلال انعقاد القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات « الكوميسا » بالعاصمة الزمبية لوساكا. وحضر حفل التوقيع، وزير التجارة عمر الباهي الذي شارك في الاشغال التحضيرية لهذه القمة
وثمن الوزير في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية خلال حفل التوقيع مساندة الدول الأعضاء في « الكوميسا » لحصول تونس على العضوية الكاملة في هذه المنظمة، مؤكّدا عزم بلادنا المتشبّثة بعمقها الإفريقي والحريصة على تطوير التكامل والإندماج القاري، على المساهمة بصفة فعّالة في مزيد دفع عمل هذه المجموعة الإقليمية الهامة والحرص على مزيد إشعاعها وترسيخ نهج الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولها الأعضاء في إطار المنفعة المتبادلة
ويمثّل انضمام بلادنا إلى الكوميسا فرصة واعدة للقطاعين العام والـخاص والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية لـخلق شراكات مع نظرائهم ببقية الدول الأعضاء في هذا التجمع الإقتصادي الهام الذي يعد سوقا واعدة لعديد المنتجات التونسية وللمؤسسات العاملة في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة والصناعات الغذائية والهندسة والمحاسبة والتمويل وغيرها
تجدر الإشارة إلى أن هذه العضوية ستخوّل لبلادنا، بصفة آلية، الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الثلاثية المتكوّنة من السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي ( « كوميسا ») ومجموعة الشرق الإفريقي « أو.إي.كا » ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي « س.أ.د.س »، وهو تكتل يضم حوالي نصف عدد بلدان القارة ويتمتع بإمكانيات كبرى لدعم التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية
وزارة الشؤون الخارجية