المؤسسة العالمية « سميث انتاركونيكت » تنوي بعث فرع ثان لها في تونس

التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري بالسيدة كارين بومبا، رئيسة المؤسسة العالمية « سميث انتاركونيكت » ، وهي مؤسسة إنقليزية متخصصة في تركيب وتجميع الروابط عالية الدقة المستعملة في مجال صناعة الطائرات والقطارات والصناعات الطبية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الشركة والسيد خليل العبيدي، رئيس الهيئة التونسية للاستثمار
وتندرج زيارة السيدة بومبا إلى تونس في إطار الاطلاع على سير نشاط فرعها المنتصب بولاية المنستير منذ سنة 2008 « سميث انتاركونيكت تونيزيا » ودراسة الإمكانيات لبعث فرع ثان لها في تونس في المرحلة القريبة القادمة
وأعربت السيدة كارين بومبا بالمناسبة، عن ارتياحها للنجاح الذي حققته مؤسستها في تونس منذ انتصابها حيث أصبحت من أبرز فروع الشركة الأم الموزعة في أكثر من 60 بلد، مؤكدة أن زيارتها تندرج في إطار الإعداد العملي والفعلي لبعث فرع جديد لها في تونس، مشيرة إلى أسباب قرار التوسع وفي مقدمتها، تطور وتحسن مناخ الأعمال والاستثمار وتوفر الكفاءة العالية والموقع الاستراتيجي والحيوي للبلاد
من جانبه قدم الوزير للضيفة عرضا حول إستراتيجية الحكومة وبرامجها لمزيد دعم الاستثمار الخاص سواء منه الوطني أو الأجنبي وتوفير المناخات الملائمة له خاصة في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع
كما تطرق السيد زياد العذاري، إلى الإصلاحات التي تم إقرارها في هذا الاتجاه، والإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط عمليات الاستثمار وبعث المشاريع وكذلك مميزات تونس وتنافسيتها في محيطها العربي والإفريقي، مؤكدا استعداد الوزارة وهياكلها المعنية وباقي الإدارات ذات العلاقة لتوفير كل الدعم والمرافقة للمؤسسة الإنقليزية حتى تنطلق في تركيز فرعها الثاني في أحسن الظروف والآجال
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي