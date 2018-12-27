الرئيس الباجي يقَيّم مع الجهيناوي استعدادات تونس للقِمم العربية القادمة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 27 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية
وأفاد خميس الجهيناوي، أنّه قدّم لرئيس الدولة عرضا حول نتائج الزيارات الرسمية الأخيرة لكبار المسؤولين من دول شقيقة وصديقة إلى تونس، ومنها بالخصوص زيارات الوزير الأول لكوريا الجنوبية ووزيري خارجية تركيا واليابان
وأضاف أن اللقاء مثل مناسبة لتقديم آخر استعدادات وزارة الشؤون الخارجية لاحتضان تونس أشغال الدورة العادية 30 للقمة العربية والدعوات التي تم تسليمها في الغرض لعدد من القادة العرب
كما استعرض اللقاء برنامج مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المزمع تنظيمها بالعاصمة اللبنانية بيروت يومييومي 19 و20 جانفي 2019