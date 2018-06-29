الرئيس الباجي يستقبل وفدا من رجال الأعمال الكويتيين

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 29 جوان 2018 بقصر قرطاج، وفدا من رجال الأعمال الكويتيين يتقدمهم فهد المعجّل، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون التونسي الكويتي المشترك
وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والكويت وذكّر بالإنجازات التي قامت بها دولة الكويت في المجال السياحي كنموذج ناجح للاستثمارات العربية في تونس، وثمّن مبادرة إنشاء هذا المجلس ليكون رافدا إضافيا لتعزيز مسيرة التعاون المتميزة بين البلدين، داعيا إلى ضرورة الشروع في وضع برامج تعاون ومشاريع مشتركة من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين
وأبرز رئيس الدولة الجهود التي تقوم بها تونس لتحسين مناخ الاستثمار وأكّد على أنها تمثل أولوية لدفع عجلة النمو وتحسين أداء الاقتصاد، داعيا رجال الأعمال في مجلس التعاون التونسي الكويتي إلى تقديم مقترحات من شأنها تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تطوير الاستثمار
من جانبه، أكّد فهد المعجّل أنّ مبادرة إنشاء المجلس تحظى بتشجيع واهتمام من قبل أمير دولة الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح، وأبرز أنّ المجلس سيشرع قريبا في تنفيذ برامج ومشاريع تعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية
كما أكّد وفد رجال الأعمال الكويتي على أهمية الاستفادة من فرص التعاون التي يتيحها صندوق التنمية الكويتي وشدّد على أهمية تحسين مناخ الأعمال في تونس والتركيز على الجانب التسويقي لفرص ومشاريع الاستثمار المتوفرة في بلادنا
حضر المقابلة فتحي حشيشة، رئيس الجانب التونسي في مجلس التعاون التونسي الكويتي المشترك، وتهامي العبدولي، الكاتب العام
المصدر: رئاسة الجمهورية