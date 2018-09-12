الرئيس الباجي يستقبل وفدا عن المركز الدّولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018 بقصر قرطاج، وفدا عن المركز الدّولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية، يتقدمه رئيس المركز توفيق بكّار
وأفاد توفيق بكّار أن اللقاء استعرض نشاط المركز ونتائج متابعته لأوضاع البلاد الاقتصادية والماليّة والاجتماعية ومقترحاته للإصلاحات الهيكلية والقطاعية الكفيلة بتجاوز الصعوبات الحاليّة بالبلاد
وأضاف رئيس مركز الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية ( اضغط هنا لمشاهدة الفيديو ) أن الوفد عرض على رئيس الجمهورية جملة من الاقتراحات المتعلقة بالتدابير العاجلة والإصلاحات ذات البعد المؤسّساتي الكفيلة بمعاضدة الجهود المبذولة لاصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإدراج البلاد في مسار إيجابي
كما تطرّق اللّقاء إلى المبادرات الأخيرة التي أطلقها المركز أو ساندها في إطار إسهام القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم جهود المجموعة الوطنية في مجال الشفافية ونزاهة القطاع المالي ورفع المستوى المعرفي والمهني لدى الإطارات العاملة بالمؤسّسات الماليّة والاقتصادية