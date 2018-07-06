الرئيس الباجي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 06 جويلية 2018 بقصر قرطاج، محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي
وعبّر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لنتائج الاجتماع التحضيري المنعقد بتونس يومي 05 و06 جويلية الجاري بين وزيري خارجية البلدين للإعداد للجنة العليا المشتركة، مؤكدا على أنّ ليبيا هي الحليف الاستراتيجي لتونس وعلى أهمية دفع التعاون الثنائي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين
وجدّد رئيس الدولة التزام تونس بالوقوف إلى جانب ليبيا واستعدادها الدائم للتعاون من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة وشدّد على أنّ الأولوية القصوى هي إعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة الليبية وتركيز مؤسساتها، وأكّد أنّ المصلحة المشتركة للبلدين تقتضي التوافق بين مختلف الأطراف الليبية وتغليب مصلحة الشعب الليبي والإسراع بإيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة بالاستناد إلى المبادرة الثلاثية والاتفاق السياسي والخطة الأممية
من جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عن تقديره الكبير لمواقف تونس الداعمة والمساندة للشعب الليبي وثمّن الجهود التي تقوم بها من أجل مساعدة الليبيين على الحوار وتحقيق المصالحة والتفرغ لبناء الدولة، معربا عن ثقته في قدرة تونس على مواصلة لعب دورها الإيجابي لحلّ الأزمة الليبية
كما نوّه محمد الطاهر سيالة باستعادة التعاون الثنائي لنسقه الطبيعي وأكّد حرص البلدين على المضي قدما في تنفيذ برامج التعاون التي تمّ الاتفاق عليها بين الجانبين
حضر المقابلة خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية
هذا وقد علمنا أن اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية خلصت تحت إشراف السيّد وزير الشؤون الخارجية و نظيره الليبي إلى جملة
من التوصيات التالية
1- دفع التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة والأمن والنقل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الاتصالات والشباب والرياضة والثقافة والمرأة والأسرة والصحة والتعليم العالي وغيرها
2- الاتفاق على استئناف العمل بالاتفاقات المبرمة بين البلدين قبل سنة 2011، وإحداث آلية جديدة يرأسها وزيرا خارجية البلدين لبحث سبل تنفيذها
3- الاتفاق على إيفاد لجنة من المصالح المختصة التونسية
إلى طرابلس للاجتماع بنظيرتها الليبية وبحث ما توفر من معلومات بخصوص ملف الصحفيين سفيان شورابي ونذير القطاري المختفيي بليبيا
4- الاتفاق على الانتهاء من دفع المستحقات المتخلدة بذمة الجانب الليبي لدى المصحات التونسية قبل نهاية 2018
5- الحرص على العمل استعادة حجم التبادل التجاري بين
البلدين الذي كان يفوق ملياري دينار قبل 2011، بما يمكّن من الحد من مظاهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية بالبلدين
.6- الاتفاق على أن تحصل ليبيا على كل احتياجاتها من السلع التونسية مقابل تزويد تونس بحاجياتها من المواد الطاقية الليبية