الرئيس الباجي يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون إفريقيا

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 22 جوان 2018 بقصر قرطاج، حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون إفريقيا وفريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
واستعرض نائبا رئيس البنك الدولي سير مختلف برامج الشراكة والتعاون بين تونس والبنك لاسيما منها برامج تطوير المنظومة التربوية وتأهيل الشباب لاقتحام سوق الشغل وتطوير القدرات والمهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة
ومن جهته أكد رئيس الجمهورية حرص تونس على مزيد تطوير التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من كافة التمويلات المرصودة لدعم التوجهات التنموية لبلادنا داعيا إلى تعزيز هذه البرامج ومواصلة التركيز بالخصوص على دعم قدرات فئة الشباب وتنمية الجهات الداخلية ومشاريع البنى التحتية والطاقات المتجددة