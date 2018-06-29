الرئيس الباجي يستقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 29 جوان 2018 بقصر قرطاج، تشن مينر ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين لجنة الحزب لمدينة شونغكينغ
ونوه المسؤول الصيني بالأنموذج التونسي في المنطقة وبما حققته بلادنا من خطوات هامة في مسارها الديمقراطي وفي مجال الانتقال الاقتصادي معربا عن ثقته في قدرة الشعب التونسي على النهوض باقتصاد بلاده وتحقيق التنمية المنشودة
كما أبرز عمق علاقات الصداقة التاريخية بين تونس والصين وتقارب مواقفهما إزاء ابرز القضايا الدولية والإقليمية ودعا إلى استثمار العلاقات العريقة بين البلدين لبناء شراكة متينة عبر تعزيز نسق التشاور السياسي وتطوير العلاقات الاقتصادية لفتح مجالات جديدة من التعاون لا سيما في إطار « مبادرة الحزام وطريق الحرير » وكذلك في مجالات واعدة كالبنية التحتية والطاقات المتجددة والسياحة والتعاون بين الجهات
من جانبه، أشاد رئيس الجمهورية بما يربط تونس والصين من علاقات صداقة عريقة تقوم على تقارب الرؤى بشأن ابرز القضايا الإقليمية والدولية التي تشغل العالم والتنسيق المستمر بخصوص الملفات المطروحة في المنتديات متعددة الأطراف. وأكد ضرورة توظيف هذا الرصيد لمزيد توثيق علاقات التعاون وتنويعها لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين