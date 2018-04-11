الرئيس الباجي يثمن الجهود التي تقوم بها مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الكويتية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 11 أفريل 2018 بقصر قرطاج، وفدا كويتيا من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الكويتية يتقدمه عسكر عويد العنزي، النائب بمجلس الأمة الكويتي ورئيس الجانب الكويتي في مجموعة الصداقة
وثمّن رئيس الجمهورية الجهود التي تقوم بها مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الكويتية لدعم التعاون البرلماني وتعزيز العلاقات بين البلدين، وذكّر بالعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع تونس والكويت، منوها بالخصوص بالمساهمة الكويتية المتواصلة في دعم القطاع السياحي وتطويره في تونس
وأكّد رئيس الدولة استعداد تونس وترحيبها بكلّ أشكال التعاون مع الكويت وانفتاحها على كلّ المقترحات لدعم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، معربا عن أمله في أن تتضافر كلّ الجهود ويساهم كلّ من موقعه في تطوير وتنمية هذه العلاقات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين
من جانبه، أشاد عسكر عويد العنزي بمناخ الاستقرار الذي تعيشه تونس وأكد حرص مجموعة الصداقة البرلمانية على المساهمة في تطوير العمل البرلماني ورفد العلاقات الثنائية، مشدّدا في هذا الخصوص على أهمية تطوير الاستثمارات الكويتية في بلادنا
حضر اللقاء ماهر مذيوب، نائب مجلس نواب الشعب ورئيس الجانب التونسي في مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الكويتية
المصدر : رئاسة الجمهورية التونسية