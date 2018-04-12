الرئيس الباجي يؤكد على حتمية استيعاب التكنولوجيات الرقمية وتوظيفها

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 12 أفريل 2018 بقصر قرطاج، محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات المنظمة بتونس من 10 إلى 12 أفريل الجاري
وقدّم محمّد بن عمر لرئيس الجمهورية لمحة عن مسيرة عمل المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي يوجد مقرها بتونس منذ إنشائها سنة 2001 والصعوبات التي تواجهها وأطلعه على نتائج اجتماعاتها السنوية وعلى الأنشطة الموازية التي تمّ تنظيمها بالمناسبة لا سيما منها تدشين مركز التميّز « بيدو » للملاحة باستعمال الأقمار الصناعية بالقطب التكنولوجي بحي الغزالة بالتعاون مع الجانب الصيني حيث يعدّ هذا المركز أوّل مشروع تعاون في هذا المجال بين جامعة الدول العربية والصين وسيمّكن الدول الأعضاء في المنظمة من تبادل الخبرات والتجارب وتطوير أنشطة بحثية وتطبيقات لها علاقة بنظام : بيدو
من جانبه، أبرز رئيس الدولة أهمية ومكانة قطاع التكنولوجيات الحديثة في تنمية اقتصاديات الدول وأعرب عن تقديره للجهود التي تقوم المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي، مؤكدا دعم تونس المتواصل لهذه المنظمة حتى تتمكن من تطوير نشاطها وتحقيق أهدافها ومعتبرا أنّ الالتحاق بركب الدول المتقدمة وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة العربية يقتضي حتما استيعاب التكنولوجيات الرقمية وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية الشاملة