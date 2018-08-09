الباجي والطبوبي يبحثان السّبل الكفيلة بتجاوز الإشكالات القائمة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 09 أوت 2018 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول بالأساس الوضع الاجتماعي في البلاد ومستجدات المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص
كما تطرّق اللّقاء إلى عدد من القضايا الوطنية الراهنة وتم التأكيد على ضرورة مواصلة التّحاور والتّشاور للتوصّل إلى السّبل الكفيلة بتجاوز الإشكالات القائمة وأهمية تحلّي كافة الأطراف بروح المسؤولية العالية
رئاسة الجمهورية