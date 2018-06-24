استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وليبيا

رحب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، في مدينة البيضاء شرقي البلاد، اليوم الأحد 24 جوان، بقرار وزير النقل السوري على حمودة، بعودة الخطوط الجوية السورية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا
بنغازي — سبوتنيك. وقال منير عصر في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الروسية « سبوتنيك » على نسخة منه: نرحب بقرار وزير النقل السوري على حمودة بإعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلى ليبيا، وهذه الخطوة هي دفعة مهمة لعجلة الاقتصاد في البلدين
وأكد البيان على « عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين »، معتبرا : عودة الخطوط هو عودة للحياة بين سوريا وليبيا الأمر الذي سيكون له أثر واضح في الشارع السوري والليبي بوجود مصالح اقتصاديه واستثمارية للطرفين
في سياق متصل أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، يوم الجمعة الماضية 22 جوان، أن ليبيا تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة من 6 سبتمبر إلى 15 منه عام 2018 خلال دورته الـ60
وأكد المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد رمضان بن غزي لوكالة سبوتنيك بأن ليبيا ستشارك في معرض دمشق الدولي في دورته 60 المنعقدة خلال الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر لعام 2018″، مشيراً إلى أن « هذا الحدث يعتبر الأهم سنويا ليرسم بين ثناياه دمشق ذات الألوان الطيفية