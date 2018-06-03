إنتشال 37 جثة في حصيلة محينة لغرق مركب المجتازين بعرض سواحل قرقنة

متابعة للحادث المتعلق بتعرض مركب صيد بعرض سواحل قرقنة على متنه مجموعة من المجتازين للغرق يوم 02 جوان 2018 على الساعة 22.45 وتحول الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر في الإبان إلى مكان المركب الذي تبين أنّه على بعد حوالي 05 أميال بحرية عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا على سواحل مدينة صفاقس وأنّه كان بصدد الغرق
بلغت حصيلة من تمّ إنقاذهم 68 مجتازا من بينهم 60 تونسيا و 05 من دول إفريقية جنوب الصحراء و 02 مغاربة وليبي، كما تمّ إنتشال عدد 37 جثة في حصيلة محينة
هذا وتتواصل عمليات البحث من طرف وحدات الحرس الوطني وجيش البحر بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية