إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة » يدعو إلى مقاطعة التدريس بالجامعات الخاصة

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: إجابة
دعوة إلى مقاطعة التدريس بالجامعات الخاصة
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة » وإيماناً منه ب
• حتمية الدفاع عن الجامعة العمومية التونسية والحفاظ عليها كمصعد اجتماعي متاح لكل فئات الشعب وحتى تتم الاستفادة الكاملة من خبرة وكفاءة الجامعيات والجامعيين في مؤسساتهم الجامعية المرسمين بها؛
• ضرورة القطع مع تضارب المصالح الصارخ عند التدريس بالجامعات الخاصة الذي يتم على حساب جودة التدريس والبحث العلمي بالجامعات العمومية؛
• وجوب عودة الجامعي إلى جامعته العمومية والالتصاق بهمومها والانكباب على إيجاد حلول لمشاكلها وتحسين وضعيته بها وتثمين كفاءته داخلها عوض البحث عن حلول ترقيعية وقتية في الجامعات الخاصة لا تنصف كفاءته وخبرته بل على العكس تدعم مشروع الانتصاب الفوضوي المتوحش لبيع الشهائد في غياب أدنى مقومات التنافسية من بنية تحتية ومعدات وتجهيزات وإطار تدريس قارّ ودون المرور عبر المناظرات الوطنية كما هو الشأن بالنسبة لطلبة الجامعات العمومية؛
• إلزامية انتداب جامعيين قارين من حملة شهادة الدكتوراه المعطّلين عن العمل بالجامعات الخاصة بنسبة لا تقل عن 80% من إطار التدريس وضرورة القطع مع سياسات الاستغلال الفاحش والإقطاعية والمناولة التي تنتهجها هاته الجامعات بأجور متدنية للغاية وساعات عمل تصل إلى أربعين ساعة في الأسبوع في ضرب صارخ لكرامة الدكاترة وقيمة شهائدهم العلمية؛
يدعو
• كل الأساتذة الجامعيين بكافة المؤسسات الجامعية في كل أنحاء الجمهورية إلى مقاطعة التدريس بالجامعات الخاصة إبتداءً من السنة الجامعية 2018/2019 والعمل على الحفاظ على هيبة الأستاذ الجامعي وصورته الناصعة والإلتزام برسالته النبيلة وواجبه الوطني في الحفاظ على الجامعة العمومية؛
• وزير التعليم العالي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية وإصدار قرار عاجل بمنع الأساتذة الجامعيين المرسمين بالجامعات العمومية من التدريس بالجامعات الخاصة وفرض الإنتداب على أساس وقت كامل للدكاترة بهاته الجامعات بأجور تنافسية مع نظرائهم بالجامعة العمومية وإنهاء الحيف المسلّط عليهم والتدخل العاجل لتنظيم هذا القطاع الحساس.
دامت كفاءاتنا الجامعية رافدا لجامعتنا العمومية
الإربعاء 1 أوت 2018
بيان