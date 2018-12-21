إطلاق نار على دورية أمنية وسط مدينة منّوبة

شهد الليلة مفترق سيدي عمر منّوبة وعلى مستوى مقبرة المكان حوالي العاشرة ليلا إطلاق نار مصدره سيارة تجاوزت دوريّة أمنية قارة وذاك من قبل مجهولين كانوا على متن هذه السيارة من نوع « سيمبول » وفق ما أكّده مصدر أمني مسؤول لوكالة تونس افريقيا للأنباء
وقد تجنّدت مختلف الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني في منوبة لتنفيذ عملية تمشيط واسعة بحثا عن السيارة
ويشار إلى أنّه لم تسجّل إصابات في صفوف عناصر الدورية أو أي شخص آخر
وأكد مصدر أمني لموقع نسمة، اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، أنه تم تسجيل عملية إطلاق نار بمدينة منوبة، وتحديدا بمفترق سليمان كاهية، أين تتمركز دورية أمنية بالمكان
وأضاف مصدر نسمة، أن العملية تمثلت في مرور سيارة من نوع »كليو » سوداء اللون، وزادت سرعتها حين الاقتراب من المفترق المذكور لتنطلق منها رصاصتان لم تصب أحدا، ولم يعرف بعد إن كانت الطلقتان صادرتين عن بندقية صيد او سلاح ناري.
ووصلت تعزيزات أمنية إلى محيط الواقعة وتجري الأبحاث حثيثة لضبط السيارة المذكورة بعد أن تم تحديد ترقيمها المنجمي للكشف عن حقيقة ملابسات هذه الحادثة