إصابة وزيرة الصحة البريطانية « نادين دوريس » بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البريطانية لـشبكة « سي.ن.ن »، الثلاثاء، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة وزيرة الدولة لشؤون سلامة المرضى والوقاية من الانتحار نادين دوريس، بفيروس كورونا.
وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية لـCNN، أن دوريس في عزلة طوعية بمنزلها
من جانبه، أعرب وزير الصحة في المملكة المتحدة مات هانكوك، عن تعاطفه مع دوريس عبر تويتر، قائلاً: « آسف حقًا لسماع (نبأ) اختبار نادين لفيروس كورونا التاجي. لقد فعلت الشيء الصحيح من خلال عزل نفسها في المنزل »، مُتمنيًا تماثلها للشفاء
وإلى الآن، سجلت بريطانيا 373 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة 6 أشخاص جراء المرض