إسرائيل واليونان وقبرص توقع على اتفاق خط أنابيب غاز : شرق المتوسط

وقعت قبرص واليونان وإسرائيل الخميس 2 جانفي في العاصمة اليونانية أثينا على اتفاق خط أنابيب « شرق المتوسط » (إيست ميد)، وهو مشروع « مهم » بحسب هذه الدول بالنسبة لمنطقة يتزايد فيها التوتر مع تركيا حول استغلال ثروة المحروقات
وهدف المشروع هو أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا، وأيضا إظهار التصميم في مواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط
وبعد محادثات بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، شهد المسؤولون الثلاثة توقيع الاتفاق من وزراء الطاقة في الدول الثلاث يوم الخميس 2 جانفي 2020
وقال رئيس الحكومة اليونانية ميتسوتاكيس إثر التوقيع إن خط أنابيب الغاز هذا « يكتسي أهمية جيوستراتيجية » و »يسهم في السلم » في المنطقة
كما وصف الرئيس القبرصي توقيع الاتفاق بأنه « تاريخي » مشيرا إلى أن هدفه « التعاون وليس التنافس في الشرق الأوسط ». وأكد نتانياهو من جهته في بيان أن « تحالف الدول الثلاث » يمثل « أهمية كبيرة لمستقبل الطاقة في إسرائيل » و: من أجل الاستقرار في المنطقة
الغاز الإسرائيلي نحو أوروبا
وخط أنابيب الغاز « ايست ميد » البالغ طوله 1872 كلم سيتيح نقل ما بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز « بوسيديون » و: اي جي بي
وبحسب الخبير الإسرائيلي افينوام ايدان فإن « الأمر لا يتعلق بمنافسة مع الطاقة الروسية » بل بخط أنابيب غاز « إضافي (..) وبالتالي لا يوجد سبب لأن ينظر إليه باعتباره تغييرا جيوسياسيا كبيرا في سوق الطاقة الأوروبي ». وتحالفت روسيا المنتج والمصدر الكبير للغاز في العالم مع تركيا. ومن المقرر أن يبدأ قريباً تشغيل خط أنابيب الغاز الجديد « توركستريم » الذي يربط البلدين عبر البحر الأسود مع الالتفاف على أوكرانيا
ويعود مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط « ايست ميد » إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة « المشاريع ذات الاهتمام المشترك » للاتحاد الأوروبي مما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية
وتقدر تكلفة المشروع الذي يصل إلى إيطاليا بـ 6 مليارات يورو
وأكد وزير الطاقة والبيئة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، من جهته، لقناة أنتينا التليفزيونية اليونانية أن خط الأنابيب يعد : مشروع سلام وتعاون في شرق البحر المتوسط (…) رغم التهديدات التركية
وبالنسبة إلى أثينا ونيقوسيا فإن « تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع +ايست ميد+ يعد وسيلة لأثينا من أجل مواجهة محاولات تركيا المجاورة لتقويض المشروع »، بحسب ما نشرت صحيفة « كاثيمريني » اليونانية للأعمال يوم الأربعاء 1 جانفي الجاري
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