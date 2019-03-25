إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ على تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئه بشن غارات على مواقع لحركة « حماس » في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق منه على تل أبيب في وقت سابق من اليوم
وحذر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي مواطني القطاع من الاقتراب من المباني والمواقع التابعة لـ »حماس » في كافة أرجاء القطاع
وأكد مراسل شبكة « روسيا اليوم » في القطاع شن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة غزة وأراض زراعية شمال غرب القطاع وموقع عسقلان التابع لـ »كتائب القسام »، الجناح العسكري لـ »حماس »، شمالي غزة، بالإضافة إلى موقع البحرية التابع للمقاومة الفلسطينية في شمال القطاع
وكان قد أبلغ الجيش الإسرائيلي السلطات بمستوطنات غلاف غزة أنه قريب من شن هجمات على القطاع، قد تؤدي إلى تغيير في التعليمات والإرشادات، وفق ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الاثنين
وفي وقت سابق من اليوم، استدعى الجيش الإسرائيلي لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى حدود قطاع غزة، محملا حركة « حماس » مسؤولية إطلاق صاروخ سقط وسط إسرائيل
وقال الجيش، في بيان، إن رئيس الأركان أنهى سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع، مؤكدا استعداده لكل الاحتمالات
وحمل الجيش حركة « حماس » مسؤولية إطلاق الصاروخ، الذي أصاب منزلا شمال تل أبيب وخلف إصابات وأضرارا مادية، مشيرا إلى أن الصاروخ من إنتاج ذاتي لـ »حماس »، وأطلق من منطقة تابعة للحركة.
إلى ذلك نقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن وزراء في الكابنيت، أنه لا يوجد خيار سوى العودة لسياسة الاغتيالات
كما انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه « استسلم للإرهاب »، وحان وقت القيادة القوية
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الصاروخ يبلغ مداه 120 كيلومترا وأُطلق من موقع للجناح العسكري لـ »حماس » في رفح جنوبي قطاع غزة
حركة « حماس » تنفي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ
نفت حركة « حماس » الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين في إسرائيل، فجر اليوم، حسبما أفادت « فرانس برس » نقلا عن مسؤول في الحركة طلب عدم الكشف عن هويته
وقال المسؤول ذاته إنه لا أحد في فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها حماس، مهتم بإطلاق صواريخ من غزة « على العدو
ورجح أن يكون إطلاق الصاروخ قد حدث صدفة بسبب سوء الظروف الجوية
وأشار المسؤول إلى أن « حماس » وحليفتها حركة « الجهاد الإسلامي » أبلغتا الجانب المصري بأن لا صلة لهما بإطلاق الصاروخ، مؤكدا أن المصريين، الذين لعبوا تاريخيا دور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يجرون اتصالات مكثفة لتجنب الرد العسكري الإسرائيلي
وحمل الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، « حماس » مسؤولية إطلاق الصاروخ، الذي أصاب منزلا شمال تل أبيب وخلف إصابات وأضرارا مادية، مشيرا إلى أن الصاروخ من إنتاج محلي لـ »حماس »، وأطلق من منطقة تابعة للحركة
واستدعى الجيش، سابقا الاثنين، لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى حدود قطاع غزة، كما أنه أبلغ السلطات بمستوطنات غلاف غزة أنه قد يشن هجمات على القطاع، تؤدي إلى تغيير في التعليمات والإرشادات