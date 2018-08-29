إرهابي على الفايسبوك و آخر هارب يَقَعان في شباك الحرس الوطني

بناء على معلومات، تمكنت يوم 28 أوت 2018 دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمكان من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 31 سنة، بالتحري معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري المتشدد كما ثبت لتنزيله تدوينات على حسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحرض على الإرهاب
باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها : الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي
وتمكنت يوم 27 أوت 2018 دورية تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصر ولاية قفصة من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن القطار مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من اجل تورطه في قضية ذات صبغة ارهابية موضوعها « الانتماء الى تنظيم ارهابي » وصادر في شانه حكم بالسجن لمدة 20 سنة
تم الاحتفاظ به واحالته على مصدر التفتيش لاتخاذ ما يتعين في شانه