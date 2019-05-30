الكشف عن إرهابي شفعت له نهضة الغنوشي الإخوانية يقود خلية إرهابية بالمهدية

تمكنّت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية من الكشف عن خلية تكفيرية تتكون من ثلاثة عناصر وتنشط بين ولايتي المهدية وصفاقس يقودها قيادي سابق بتنظيم أنصار الشريعة المحظور وسجين سابق في ما يعرف في قضية سليمان سنة 2006 والذي حرصت نهضة الغنوشي الإخوانية كل الحرص على تمتيعه بالعفو التشريعي
وتركز نشاط هذه المجموعة على القيام بعمليّات الإحتطاب وسلب الأموال وقد نجحت الوحدة المتعهّدة في إلقاء القبض على المجموعة المذكورة خلال شروعها في خلع أحد المنازل المستهدفة
وبتعميق الأبحاث إعترف عناصر الخلية بتخطيطهم لسلب مجموعة من الأشخاص سبق أن تمّ رصد تحرّكاتهم كما اعترفوا بنيّتهم خطف أحد أثرياء الجهة وطلب فدية من عائلته مقابل إطلاق سراحه
بإحالة المجموعة على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم
عن وزارة الداخلية