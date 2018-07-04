إرهابيان برأس الجبل و قبلاط يقعان بين مخالب الحرس الوطني

تمكنت يوم الثلاثاء 03 جويلية 2018 دوريّة تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن معتمديّة قبلاط مُفتش عنه لنفس الوحدة من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابيّة موضوعها : الإشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
تمّ الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه
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في إطار التوقي من المخاطر والتهديدات الإرهابيّة، تمكّنت يوم 03 جويلية 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل ولاية بنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 32 سنة قاطن بالجهة
بالتحرّي معه إعترف أنه كان يخطط للإلتحاق بتنظيم « داعش » الإرهابي بسوريا للإنضمام إلى الجماعات الإرهابيّة المتواجدة هناك، كما حجزت لديه جهاز حاسوب محمول يحتوي على أناشيد وخطب ذات منحى تكفيري وتحرّض على الإرهاب وتحث على الإنضمام إلى التظيم الإرهابي المذكور
باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به وفتح محضر بحث في شأنه موضوعه « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي » وإحالته إلى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل لمواصلة الأبحاث معه